Locurile sfinte ale Ierusalimului (FOTO) Nu imi mai amintesc de cate ori am fost in Israel. Toti avem probabil un loc unde ne simtim „ca acasa". Pentru mine, acel loc este Ierusalimul. Ma regasesc in fiecare straduta, in fiecare pietricica a orasului vechi. De cum pasesc pe poarta Damascului sau pe cea a Jaffei, fiecare celula se rearanjeaza in organism in asa fel incat sa rezoneze si sa intre in armonie cu orasul. Toti oamenii pe care ii intalnesc imi sunt prieteni, frati. Daca in timpul vizitelor precedente, orasul era plin de turisti, de data aceasta, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, numarul turistilor a fost extrem de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

