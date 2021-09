Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii 1. Jucatorii pregatiți de Dario Bonetti au ajuns la a patra infrangere consecutive. Cristian Tanase a deschis scorul in minutul 10, cu un șut din afara careului. Fostul jucator al…

- Formatia FC Arges a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Dinamo, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii 1. Golurile au fost marcate de Tanase, in minutele 11 si 62. Dinamo: Esanu – Radu, Giafer, Grigore, Amzar (Bordusanu ’39) – Cretu, Rauta, Bani (Neicutescu…

- Golul lui Bilel Omrani, inca din minutul 30, a asigurat Clujului victoria la Pitești. Asta in ciuda faptului ca, in a doua repriza, FC Argeș a pus presiune constanta pe CFR și a avut cateva ocazii, cea mai mare printr-un șut al lui Cristi Tanase, care a ratat de puțin vinclul. E adevarat și ca […]

- CS Mioveni a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, in deplasare, in ultimul meci din etapa a cincea a Ligii I de fotbal. Golul a fost marcat de Bogdan Rusu (50), cu un sut deviat nefericit de Marco Ehmann. Dinamo a ratat o mare ocazie de gol in min. 10, […] Articolul CS Mioveni…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0, in prima etapa a sezonului 2021/2022 din Liga 1. Golul a fost marcat de Andrei Ivan, in minutul 55. La finalul aprtidei, capitanul Nicușor Bancu a vorbit despre șansele la titlu și urmatorul meci al Craiovei, cel cu KF Laci in Conference League.…

- # De finanțarea clipului, facut cu casa ”HaHaHa Production”, s-a ocupat directoarea Alina Manea de la Colegiul „Bratianu”, iar de alegerea elevilor care sa fie filmați – inspectorul general Liliana Murguleț # Deși o parte a cadrelor didactice nu privesc cu ochi buni folosirea elevilor minori in videoclip,…

- FCSB a caștigat meciul amical cu CS Mioveni, scor 1-0. Golul formației antrenate de Dinu Todoran a fost marcat de Cristian Dumitru, in minutul 86. FCSB continua sa impresioneze in meciurile de pregatire. Intr-un meci disputat la baza de pregatire din Berceni, bucureștenii au invins nou-promovata CS…

- Jandarmii brașoveni au sarbatorit Ziua Drapelului Național la inalțime. Ei au arborat simbolul național pe Vf.Viștea Mare, in Munții Fagarașului. Romica Ramba, șeful postului de jandarmi montani, de la Sambata de Sus, a declarat ca Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov are in fiecare an aceasta…