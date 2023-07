Stiri pe aceeasi tema

- Candidații admiși la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, care au domiciliul in afara municipiului Targu Mureș și zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru anul universitar 2023/2024, exclusiv online. Cererile se depun in perioada…

- Catalin Bordea a confirma divorțul de Livia, femeia cu care avea o relație de 11 ani și cu care era casatorit de 3 ani. Comediantul a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.Dupa mai bine de un deceniu de iubire, Catalin Bordea și Livia și-au spus adio. Deși in ultimele saptamani aparusera mai…

- Serviciul de Informații Externe nu are propriile școli unde sa pregateasca ofițeri și subofițeri pentru nevoile instituției. Prin colaborare cu școlile MAI și MApN, ei solicita periodic locuri pentru pregatirea celor care iși doresc o cariera in domeniul securitații naționale. Avand in vedere deficitul…

- Calitatea apei lacurilor din municipiul Chișinau nu corespunde standardelor sanitare, iar responsabilii de la Centrul de Sanatate Publica atenționeaza ca scaldatul este periculos. Aceștia au mai precizat ca au fost identificați helminți in spațiile de odihna din preajma lacurilor, de aceea recomanda…

- Ministerul Sanatatii solicita universitatilor si facultatilor de medicina din țara sa verifice daca pot suplimenta locurile la reziențiat pentru specialitatea Medicina de Familie, pentru a face loc celor peste 200 de medici care au fost respinși la ultimul concurs de rezidențiat.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș a anunțat la data de 17 mai faptul ca in județ sunt disponibile 479 locuri de munca. Printre posturile disponibile amintim cel de casier, cel de șef birou sau cel de vopsitor auto. Vezi in documentul de mai jos locurile de munca vacante, precum…

- Ajuns la cea de-a XLIII-a ediție, Festivalul Internațional „Lucian Blaga” este, din nou, un bun prilej de intalniri academice, in care cei mai erudiți cunoscatori ai operei blagiene iși impartașesc ultimele rezultate ale cercetarilor intreprinse, dar și locul in care se lanseaza noutațile editoriale,…

- Cea mai mare pensie a judetului Buzau, ajunge la suma de 22.312 de lei net. Aceasta este incasata lunar de catre un barbat care a lucrat in mediul privat, in domeniul constructiilor, potrivit Casei Judetene de Pensii Buzau. Pentru barbatii nascuti ulterior datei de 01.03.1950, varsta standard de pensionare…