In acord cu Legea Educației Naționale și cu Metodologia-cadru privind organizarea admiterii in invațamantul superior, Universitatea Politehnica Timișoara a alocat, pentru admiterea in anul universitar 2021-2022, 10 locuri speciale, bugetate, in cadrul cifrei de școlarizare aprobate, pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție sociala. Mai mult, pentru a-i susține […] The post Locuri speciale la UPT pentru absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție sociala appeared first on Gazeta din Vest .