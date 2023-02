Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din țara se afla sub avertizare cod galben sau cod portocaliu de „cantitați insemnate de precipitații sub forma de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale vantului”. In prima parte a zilei, pompierii petroșeneni au acționat pentru inlaturarea efectelor negative cauzate de ninsoarea…

- Un șofer a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs joi intre doua mașini pe DN 74, in județul Hunedoara. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 74, la ieșirea din localitatea Mihaileni catre Brad. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar…

- Județul Arad nu se numara printre cele care exceleaza in atracții turistice in comparație cu alte județe, dar pentru cei care iubesc plimbarile in aer liber exista o mulțime de locuri mai mult sau mai puțin cunoscute unde o simpla ieșire in natura și admirarea minunațiilor acesteia pot oferi minunate…

- Bucati de tabla s-au desprins de pe acoperisul unui bloc din Vulcan, județul Hunedoara, joi seara, din cauza vantului puternic, pompierii intervenind pentru indepartarea lor. Totodata, mai mulți copaci au fost doborați de vant. Pompierii din județul Hunedoara au fost solicitați sa intervina, pe parcursul…

- Conducatorii auto sunt atenționați in legatura cu un transport agabaritic care astazi va traversa pa Autostrada A1 județele Arad, Timiș și Hunedoara. „Astazi, 6 ianuarie, incepand cu ora 15, se va desfașura un transport agabaritic pe traseul: PTF Nadlac II – A1 – Holdea – Veștem – Ganeasa – A1 – DNCB…

- Mai multe inscripții fasciste au aparut in zona unui parc din Deva. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii cauta pe autori. Potrivit IPJ Hunedoara, inscripțiile au aparut pe trotuarul din zona parcului Opera din Deva. Polițiștii s-au autosesizat cu privire la faptul ca in aceasta zona au fost inscripționate…

- O persoana a fost ranita in noaptea de miercuri spre joi, intr-o garsoniera dintr-un imobil din Hunedoara, din cauza acumularii de gaz provenit de la o butelie cu improvizații la sistemul de racordare.

- Politistii fac joi dimineata 15 perchezitii in București și in județele Prahova, Dambovița, Ilfov și Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul produselor accizabile, conform IGPR. Polițiștii din Prahova pun in executare 15 mandate de percheziție domiciliara, la sediile sociale ale unor…