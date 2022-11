Locuri de vizitat în România la final de toamnă Iarna se apropie cu repeziciune, astfel ca, romanii au ocazia sa se bucure de ultimele zile de toamna. Pentru acest lucru, ai la dispoziție numeroase locuri de vizitat in Romania. De altfel, de multe dintre acestea te poți bucura cu bani puțini. Locuri de vizitat in Romania la final de toamna, cu buget redus Daca vrei sa vezi meleagurile depresiunii Transilvaniei de la inalțime, trebuie neaparat sa ajungi la Șirnea. Acest loc desprins parca dintr-un tablou, a fost declarat primul „sat turistic” al Romaniei. Șirnea este parte a comunei Fundata, localizata in apropiere de Bran. Daca ajungi la Șirnea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

