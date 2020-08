Stiri pe aceeasi tema

- Doi culturiști de performanța sub coordonarea albaiulianului Lucian Nicolescu au obținut rezultate excelente la Campionatul Național de Culturism și Fitness din Sibiu. Mai exact, Razvan Gabriel Ion a obținut locul I la Men’s Physique, 182 cm, seniori, iar Iulian Nicolae Sipu locul III la categoria…

- Clubul Sportiv XPO Racing organizeaza „Trofeul Gutai”, etapa a IV-a din Campionatul Național de Viteza in Coasta , 29-30 august 2020! Clubul Sportiv XPO Racing , director organizatoric -Pirvu Ionuț, organizeaza, in perioada 29-30 august , in municipiul Baia Mare – DN 18 Pasul Gutai, „Trofeul Gutai”…

- Clubul Sportiv XPO Racing organizeaza in perioada 28-30 august 2020 in municipiul Baia Mare și pe DN 18 Pasul Gutai, sub de numirea de „Trofeul Gutai”, etapa a IV a din Campionatul Național de Viteza in Coasta – Total 2020. Viteza in coasta este una din cele mai vechi și mai apreciate competiții automobilistice…

- Arcașii de la SCM Deva și CSO Minerul Aninoasa sunt campioni naționali la competițiile organizate la Iași. Evenimentul sportiv s-a desfașurat in conformitate cu standardele de siguranța sanitara impuse de legislația actuala. Campionatul Național de tir cu arcul rezervat cadeților, juniorilor…

- Pregatirile pentru startul primei etape a Campionatul Național de Rally Raid Romania, se afla pe ultima suta de metri in centrul vechi al municipiului Satu Mare. Startul va fi dat la ora 15:00, cu participarea a cel puțin 30 de echipaje, din care 11 din strainatate. Primele probe din competiție au…

- Ziarul Unirea FOTO: CSA Steaua București, cel mai important club sportiv din țara, afiliat la FRP! Lovitura extraordinara de imagine pentru Federația Romana de Powerlifting! Lovitura extraordinara de imagine data de Federația Romana de Powerlifting, for ce are sediul in Alba Iulia. Astfel, de la finalul…

- In cadrul ședinței Biroului Federal al Federației Romane de Rugby, s-a aprobat reluarea activitații competiționale sezonul 2019-2020, la nivel de seniori, in ce privește cele trei competiții suspendate, SuperLiga CEC Bank, Divizia Naționala de Seniori și Campionatul Național de Rugby 7 DNS. A fost stabilit…

- Vizita ministrului sanatatii, Nelu Tataru, la Alba Iulia Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Foto: Agerpres. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, promite ca luni seara va fi anunțata lista țarilor cu care se vor stabili legaturile aeriene si de unde va fi exceptata masura izolarii de 14 zile…