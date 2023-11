Stiri pe aceeasi tema

- Un nou anunț publicat pe pagina principala a tracker-ului de torrente Filelist, „raiul” pirateriei digitale din Romania, anunța ca, de fapt, site-ul nu se va mai inchide, așa cum a fost anunțat inițial in urma cu doar cateva zile . EboLLa, fondatorul site-ului și cel care se ocupa de partea administrativa…

- Astfel, in luna octombrie, peste 300.000 de angajați din sectorul educație vor beneficia de alocare financiara suplimentara de 427 milioane lei pentru: – prima de cariera didactica pentru personalul didactic si didactic auxiliar, in valoare nominala de 1500/persoana; – prima de cariera profesionala…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, recunoaște ca nu are de gand sa se pensioneze și chiar daca ar fi destituit, tot s-ar gasi cineva care sa ii continue munca la DSU. Oriunde se va afla, va continua sa-și faca treaba, insista Arafat. ”Chestia cu pensia o lasam sub semnul…

- ”Va trebui gasita persoana care, cu toate piedicile, sa impinga lucrurile mai departe si sa gaseasca solutii. Sa aiba acces la urechile celor care sunt sus. Din fericire, eu am acces”, a spus Raed Arafat. ”Trebuie gasita aceasta persoana nebuna, care sa vrea sa stea, sa faca, sa-si asume si care sa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca ieșirea la pensie nu intra in planurile sale in acest moment. Intr-un interviu televizat, Arafat a fost intrebat ce s-ar intampla cu SMURD-ul in cazul in care el ar pleca. ”Chestia cu pensia o lasam sub semnul intrebarii, ca…

- Prognoza ANM pentru 28 august. Cod portocaliu extins: temperaturi sufocante in toata Romania. Cand se retrage valul de caldura Aerul va fi sufocant, luni 28 august. ANM a extins Codul portocaliu de canicula, iar temperaturile vor ajunge la 39 de grade. In județul Alba: Val de caldura, temperaturi maxime…

- Anul pregatitor de limba romana organizat la Universitatea Politehnica Timișoara: Universitatea Politehnica Timisoara, universitate de cercetare avansata si educatie, este astazi una dintre scolile romanesti cu traditie, recunoscuta in plan national si international, atat prin activitatea generatiilor…

- Florin Salam a ajuns, din nou, pe mana medicilor. Da data aceasta, indragitul cantareț de manele a fost nevoit sa plece in strainatate pentru a se trata. Problemele de sanatate l-au detreminat pe artist sa-și anuleze mai multe evenimente care urmau sa aiba loc in perioada urmatoare. Florin Salam, pe…