Stiri pe aceeasi tema

- Persoanelor aflate in cautarea unui job, AJOFM Bistrita-Nasaud ofera 355 locuri de munca vacante in judet, și alte 303 in țarile UE. Astfel, in Bistrița-Nasaud, pentru persoanele cu studii superioare (de lunga si scurta durata) sunt oferite 35 locuri de munca, iar pentru persoanele cu studii medii…

- „Pana la 85% dintre noi vor dezvolta cel puțin o tulburare mintala diagnosticabila pana la varsta de 45 de ani”, avertizeaza APR, cea mai cunoscuta asociație a psihologilor din Romania. Specialiștii incurajeaza societatea sa promoveze nu „atitudini negative și comportamente toxice”, ci „atitudini adecvate…

- Fibrele care țineau candva societatea se destrama rapid: nu mai exista empatie, respect, regulile sunt incalcate constant iar legile sunt croite cu dedicație pentru grupuri de interese și in defavoarea celor mulți. In acest peisaj al haosului, mereu apar noi breșe care ne arata tragedia timpurilor noastre.…

- Madalinei i-a fost vanduta identitatea de catre parinții ei pe o suma de bani unor straini și nu are nici pana acum acte. Intr-un reportaj se poate observa cum erau vanduți copiii in anul '90 pe sume de bani de catre parinți. Iata noi informații din cazul Madalinei!

- La inceputul acestei luni, printr-o hotarare de guvern, au fost aprobate 76 de ajutoare de urgența, in cuantum total de 238.600 lei, pentru familiile sau persoanele care se afla in situații de necesitate, din județul Dambovița. Beneficiarii provin din: Targoviște, Barbulețu, Candești, Cojasca, Comișani,…

- A inceput montarea noilor stații de calatori cu panou de informații digital, senzori și sistem fotovoltaic pentru transportul public din municipiul Targoviște. Stațiile vor fi dotate cu vor fi dotate cu senzori de temperatura, de umiditate și de poluare, iar calatorii vor știi și care este nivelul de…

- Vine o vreme cand, foarte mulți dintre noi, ne gandim ca urmeaza un moment inevitabil in ciclul vieții noastre și ne dorim ca de tot ceea ce am agonisit pe tot parcursul vieții sa se bucure persoanele apropiate noua. De aceea, metoda folosita pentru a dispune de propriul patrimoniu pentru caz de moarte…

- Mihai Cristian Tentea si Ciprian Nicolae Daroczi au obtinut, vineri, medalia de aur in Cupa Europei, la proba de bob 2 persoane masculin. Sportivii romani si-au adjudecat aurul si in cadrul Campionatul European de juniori Under-26. In Cupa Europei, 23 de echipaje au luat startul, iar romanii au reusit…