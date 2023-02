Stiri pe aceeasi tema

- In localitate, viteza maxima legala este de 50 km/h. Cu toate acestea, sunt portiuni de drum unde aceasta poate fi deosebit de periculoasa. Iata cand. "La trecerea de pietoni trebuie sa mergem cu 30 km/h. Imaginati-va intr-o localitate din Romania, mai ales intr-un sat, cum se respecta asta. Pentru…

- Alte noua percheziții au fost efectuate in dosarul privind escrocheriile companiei „BisMobil Kitchen”. Polițiștii și procurorii au mai stabilit unele adrese, precum și alte persoane implicate in schema infracționala, transmite TV8 . Astfel, in urma perchezițiilor, ofițerii Direcției investigații complexe…

- Romania și Turcia sunt singurele țari din Europa care au un sistem de asigurari obligatorii de calamitate bazat pe existența unui Pool de Asigurare. Cutremurul devastator din Turcia ne amintește cat de vulnerabili suntem, chiar și atunci cand ne numaram printre cei norocoși care scapa cu viața și nevatamați,…

- Ger de crapa pietrele in Romania: Vezi cat ține episodul de vreme rea Interval de valabilitate: 5 – 10 februarie Fenomene vizate: val de frig Zone afectate: conform textului In intervalul menționat vremea va fi rece in toate regiunile, cu temperaturi maxime preponderent negative. Va fi ger noaptea și…

- In perioada urmatoare, vor avea loc doua stagii de selecție pentru nationala de rugby juniori U18 a Romaniei, intre 30 ianuarie și 1 februarie, la Barlad, cu sportivii din zona Moldova (aproximativ 50 de jucatori), și intre 2 si 4 februarie, la București, cu cei din zona Ardeal, Dobrogea și Muntenia…

- Prosecutors took 14 border police officers and 12 customs officers to hearings, following searches in over 30 locations, five of which were border crossing points, judicial sources told AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritațile ii avertizeaza pe șoferi ca din cauza ceții se circula cu greutate pe mai multe șosele din Moldova și Ardeal. Totuși, luni dimineața nu sunt drumuri blocate din cauza unor evenimente rutiere.

- Bolnavi cu afectiuni neuromotorii vin din toata tara sa se faca bine la Iasi cu ajutorul robotilor. Este singura unitate de profil din Moldova, motiv pentru care listele de așteptare sunt lungi.