Locul din România unde ai o priveliște de Bali cu puțin peste 100 de lei pe noapte Cabana Barlogul este locul unde ai impresia ca muntele se varsa in apa, realizand un peisaj cum doar in Bali mai vezi. Locația este la doar 30 de minute de mers de Cluj-Napoca și poate gazdui pana la 30 de persoane, avand zece camere și 16 paturi. Piesa de rezistența a cabanei este piscina infinity cu apa incalzita, pe langa care ciubarul, cuptorul de pizza și locul pentru gratar amenajat par a fi detalii mai puțin importante. Potrivit siteurilor turistice, costul este de de la 3.500 RON /noapte pentru toata cabana, ceea ce ar insemna 116 lei de persoana. Conform reviewurilor,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

