Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Partidului Social-Democrat (PSD) au anunțat ca salariul minim brut va crește in Romania, inclusiv in mediul privat, incepand de la 1 iulie 2024. Decizia vine in contextul in care autoritațile politice ar dori sa se alinieze la Directiva europeana privind salariile minime in Uniunea Europeana…

- In cursul acestei zile ANM a emis mai multe avertizpri meteorologice in aproape toata țara. Din pacate, vremea rea a facut ravagii in Romania, iar ca urmare a vantului puternic au fost copaci doborați, avarii la energia electrica și stalpi cazuți pe carosabil. Cod portocaliu de intensificari susținute…

- In condițiile in care Paștele Ortodox 2024 va fi celebrat la doar cateva zile de Ziua Muncii, mulți romani vor profita de zilele libere pentru a pleca intr-o minivacanța. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au vorbit despre cum va fi vremea de 1 Mai și de Paște. Romanii se pregatesc…

- Conform unui mare autor britanic de la jumatatea secolului al XVIII-lea, Samuel Johnson, “Drumul spre iad este pavat cu intentii bune.”, iar acest lucru se pare ca se potrivește de minune actualei situații a Romaniei, in contextul in care NATO va investi 2,5 miliarde de euro in cea mai mare baza din…

- Romania este in continuare sub avertizarile venite de la ANM, referitoare la noi fenomene de meteo de vreme rea, și valori termice scazute. Dar, aceasta situație nu va ține mult, așa ca meteorologii anunța cand revine primavara in Romania, dupa ninsori si ger. Ciclonul mediteranean aduce ninsori și…

- In ultimele 6 luni, cel puțin, puterea de cumparare a romanilor a scazut dramatic, iar asta se vede in piețe și in supermarketuri. O cauza a acestei situații, este și explozia prețurilor la mai toate alimentele regasite la tarabe sau pe rafturi. Așa am ajuns azi sa vorbim despre o situație fara precedent,…

- Prezenta la un eveniment ce sarbatorește dragostea, Oana Ionița, proaspat divorțata, a facut o marturisire neașteptata, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Coregrafa a dezvaluit ca simte iar fiorii unei noi povești de dragoste, noul barbat din viața sa i-a cunoscut deja cei doi copii. Ce ne-a spus…

- Nunta mare in showbiz-ul din Romania. A inceput numaratoarea inversa pana cand una dintre cele mai frumoase vedete va spune marele DA și in fața altarului. Anunțul cel mare a fost facut chiar de viitoarea mireasa, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Evenimentul, ce a tot fost amanat de aproape patru…