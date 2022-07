Stiri pe aceeasi tema

- Termoizolatia de la tavanul parterului unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei, reabilitat in 2017, a cazut sambata dimineata, potrivit primarului Radu Mihaiu, care a anuntat ca vor fi verificate toate blocurile reabilitate de aceeasi echipa.

Termoizolația de la tavanul parterului unui bloc reabilitat in 2017, din Sectorul 2 al Capitalei, s-a prabușit sambata.

- Pe aleile din Parcul „Butoiaș” au fost instalate scaune. Urmeaza montarea coșurilor pentru gunoi, informeaza Noi.md. Parcul a prins viața dupa ce a fost reabilitat: au fost amenajate alei pietonale reabilitate 3 intrari de acces in parc amenajat spațiul verde reconstruite au fost și scaunele cinematografului…

- Traian Basescu a atacat la Curtea Constitutionala, prin intermediul instantei de judecata, modificarile aduse Legii 406/2001, prin care i-au fost retrase privilegiile cuvenite fostilor presedinti, respectiv vila de protocol de la RA-APPS si dispozitiv de protectie al SPP, transmite Agerpres. Curtea…

- In acest weekend, 18-19 iunie, in sectoarele capitalei vor fi desfașurate diverse tirguri cu produse autohtone. In sectorul Centru vor fi organizate iarmaroace cu fructe și legume ale producatorilor locali, pe urmatoarele adrese: str. V. Alecsandri, 8, colț cu strada Lacului, str. Ismail, 94, colț cu…

Doi frați medici din București au luat la bataie un barbat care le-a reproșat ca și-au parcat mașina in fața intrarii casei lui, in Piața Chibrit din Sectorul 1 al Capitalei, relateaza Antena3. Este vorba despre Tarek și Wasim Nazer, potrivit sursei citate.

- Au rasunat sirenele vineri dimineața in Chișinau. Acestea au putut fi auzite in jurul orei 10:00, in mai multe sectoare ale Capitalei. Locuitorii municipiului s-au panicat, mai ales ca Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI nu a anunțat verificari ale sirenelor de alarma publica. IGSU…

- Locuitorii din Beijing au inceput sa-si faca provizii in contextul in care cel mai mare district al orasului a demarat luni un program de testare in masa a rezidentilor, existand teama ca autoritatile vor lua decizia impunerii unui regim strict de lockdown in stilul Shanghai, dupa ce mai multe zeci…