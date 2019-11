Recomandarea survine in contextul in cel putin 16 persoane si-au pierdut viata si alte 403 au fost ranite in cele doua cutremure care au lovit regiunea sudica Mindanao la 29 octombrie si, respectiv, 31 octombrie, fortand peste 30.000 de rezidenti sa isi paraseasca locuintele, a indicat biroul responsabil cu gestionarea dezastrelor.

Sute de replici au lovit zonele afectate de atunci, avariind peste 3.200 de case, scoli, unitati sanitare si comerciale, a adaugat biroul. Mai multe cladiri s-au prabusit in urma celor doua cutremure.

"Oamenii nu au voie sa se intoarca in cladiri",…