- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat vineri ca in acest moment sunt 3193 de persoane confirmate cu coronavirus si 116 decese, varsta medie a deceselor fiind de 66 de ani. De asemenea, a precizat ca sunt trei focare de infectie – Suceava, Arad si Deva si ca, dupa ce a fost la Arad si Suceava,…

- Minister of Health Nelu Tataru on Friday stated that, in Romania, so far, there have been identified three outbreaks of COVID-19: Suceava, Arad and Deva. "At this point, we have three outbreaks - Suceava, Arad and Deva. I personally went to two of these three places to check on things and I will…

- In aceasta noapte au continuat controalele in municipiul Iasi. Incepand de luni, 23 martie 2020, ora 22.00, nu se mai poate circula fara a deține o declarație pe proprie raspundere in care este stipulat motivul deplasarilor, in contextul prevenirii raspandirii coronavirusului. Patrule formate din polițiști…