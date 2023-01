Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile analizeaza interzicerea controversatelor vehicule de inchiriat, a declarat primarul Parisului. Locuitorii capitalei sunt exasperați de cei care conduc periculos trotinetele și le parcheaza in locuri nepermise, potrivit The Guardian.Utilizatorii acestora sfideaza adesea interdicțiile de…

- Marea Moschee din Paris, cea mai veche de pe teritoriul Frantei, a depus o plangere pentru „incitare la ura impotriva musulmanilor” pe numele scriitorului francez Michel Houellebecq, dupa ce autorul celebrului roman „Supunere” a declarat ca francezii s-au saturat ca musulmanii „sa atace si sa fure”.

- Pentru a evita o interdictie ce pare iminenta, companiile care inchiriaza trotinete electrice la Paris si-au inasprit regulamentele de functionare, a anuntat vineri presa franceza, citata de DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vești importante de la Paris. Dupa incheierea celei de-a treia ediții a Platformei de sprijin a Republicii Moldova, la care a participat și lidera de la ChișinauMaia Sandu, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca cele 44 de state au aprobat un sprijin financiar de peste 100 de milioane de…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit vineri seara cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, in marja participarii la Forumul pentru Pace de la Paris. “Am avut in aceasta seara o intrevedere foarte buna cu Președintele Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Franța este un susținator…

- Un roman care s-a filmat in Paris langa niște ghetouri a devenit viral, dupa ce a transmis un mesaj in care ii critica pe cei care cheltuiesc foarte mulți bani ca sa viziteze capitala Franței, o destinație nu tocmai frumoasa, in opinia sa. Mesajul sau a fost apreciat de foarte mulți internauți. Mulți…

- Aflat in Romania, istoricul francez Thierry Wolton a oferit un interviu. El explica felul in care politicieni precum Emmanuel Macron, președintele Franței, au incercat un compromis imposibil. Au sperat ca cedand onoarea vor evita razboiul. Acum au pierdut și onoarea, și au primit și razboiul, crede…

- Atracțiile expoziției sunt mașinile electrice și hibrid precum și cele care funcționeaza pe baza de hidrogen. Printre primii vizitatori ai salonului s-a numarat și președintele Franței, Emmanuel Macron.