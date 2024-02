Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mai multe alimente pe care oamenii le consuma fara sa știe ca ajung sa fie toxice. Iata alimentele despre care probabil nu știai ca devin toxice atunci cand sunt refrigerate."Mulți oameni nu știu asta, dar exista mai multe alimente care nu ar trebui sa intre in frigider… și oamenii inca le consuma”,…

- Palestinienii din sudul Gazei au stat la coada, la o bucatarie de caritate, marți (16 ianuarie), sperand sa primeasca mesele calde pentru a-și hrani copiii, in timp ce Israelul iși continua ofensiva in cea mai mare parte a teritoriului, potrivit Reuters. Voluntarii din Rafah erau ocupați cu distribuirea…

- Luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale SAS au intervenit astazi in ajutorul unui barbat de 56 de ani, din Ramniceni, judetul Vrancea care se baricadase in propria locuinta de aproximativ cinci zile, fara mancare si caldura, punandu si viata in pericol.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…

- Blocați intr-un colț din sudul Fașiei Gaza, membrii familiei Abu Jarad se agața de o rutina stricta de supraviețuire. Aici, familiile cauta cu disperare alimente și apa și stau la cozi lungi pentru ajutoare, potrivit AP. Membrii familiie Abu Jarad au fugit din casa lor confortabila cu trei dormitoare…

- Oamenii cauta in cosmos indrumare de secole, așa ca magia lui vorbește de la sine. Deși limba veche a astrologiei este excelenta pentru cultivarea conștientizarii de sine, invațarea despre zodii ca animale o face cu atat mai valida. Acesta este unul dintre numeroasele motive pentru care subiectul ezoteric…

- Tancurile israeliene si-au facut drum duminica spre centrul orasului Khan Younis, intr-un nou impuls major in inima celui mai important oras din sudul Fasiei Gaza, transmite Reuters, potrivit news.ro.Locuitorii au spus ca tancurile au ajuns pe drumul principal nord-sud prin mijlocul Khan Younis,…

- Fașia Gaza se confrunta cu o catastrofa umanitara, a declarat joi șeful organizației caritabile Medici fara Frontiere (MSF), Christos Christou, care vorbește despre o „situația haotica” in enclava dens populata, relateaza Reuters.„Oamenii mei de pe teren ma țin la curent cu situația și pot sa va spun…

- In anumite regiuni din sud-vestul Islandei a fost instituita starea de urgenta, in conditiile in care oamenii de stiinta au avertizat ca o eruptie vulcanica majora s-ar putea produce in orice moment, informeaza Rador Radio Romania.Locuitorii din principalul oras de coasta au fost evacuati, sute dintre…