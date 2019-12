Locuitorii din Gângiova vor avea apă și canalizare Anul 2019 se incheie cu vești bune pentru locuitorii din Gangiova. In primavara anului 2020, va incepe racordarea populației la rețeaua de apa și canalizare. Primarul Preda Cristache anunța ca se lucreaza deja la proiectul de extindere a rețelei de apa și canalizare și in satul Comoșteni: „In 2017, am inceput proiectul pentru alimentarea cu apa, canalizare și stația de epurare. Am finalizat proiectul in primavara acestui an, s-a facut procesul-verbal de predare-primire. Acum urmeaza sa facem racordarile catre populație și sa extindem rețeaua“. Asfaltari și iluminat public cu led Administrația… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

