- Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, cu sediul in strada Praga, nr.1, informeaza ca au fost incheiate primele Protocoale cu unitațile administrativ-teritoriale. Astfel ca, persoanele asigurate din orașele Breaza, Plopeni, Slanic și din municipiul Campina, care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor…

- N. D. Printre inițiativele adoptate recent de catre Consiliul Local Filipeștii de Padure se numara și aceea care vizeaza participarea acestei comune, in calitate de partener, la proiectul „PH BIBLIOHUB”, iar așa cum se menționeaza in textul hotararii, primarul comunei, Ciprian Morarescu, a fost delegat…

- CAS Prahova incheie protocoale cu primariile, pentru a fi ridicate de la sediul lor N. Dumitrescu Prahovenii care solicita eliberarea unui duplicat pentru cardul de sanatate nu vor mai fi nevoiți sa se deplaseze special in municipiul de reședința al județului, in vederea ridicarii acestuia de la Casa…

- La sfarsitul saptamanii trecute, agentii rutieri prahoveni au derulat zece acțiuni in zona oraselor Ploiești, Campina, Boldești – Scaieni, Valenii de Munte, Plopeni și Slanic, acestea avand drept scop prevenirea și combaterea criminalitații stradale, asigurarea unui climat de ordine și siguranța publice,…

- Conform unor statistici, din Romania au plecat peste granița circa 44.000 de medici in ultimii 14 ani. Și in Prahova este o criza in ce privește medicii de familie, a informat directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate Prahova, Catalin Maguleanu, intr-o conferința de presa. La acest moment…

- Potrivit directorului CAS Prahova, specialistii din sistemul sanitar de stat pleaca din cauza garzilor prost platite, dar extrem de grele N. Dumitrescu Conform conducerii Casei de Asigurari de Sanatate Prahova, lipsa medicilor de familie ramane o problema acuta și la nivelul anului 2023. Astfel, așa…

- La finalul acestei luni, vor incepe tiparirea si livrarea acestui document la domiciliul celor care l-au solicitat de la inceputul anului N. Dumitrescu Potrivit reprezentanților Casei de Asigurari de Sanatate Prahova, pana la sfarșitul lunii martie a.c. vor fi tiparite și livrate la domiciliu noile…

- Banii primiti de la administratia judeteana = plata gazului necesar pentru furnizarea apei calde si a caldurii timp de… o ora si jumatate in acest an N. Dumitrescu Dupa vara trecuta, cand aproape 130.000 de ploieșteni care stau la bloc, in lipsa apei calde menajere, s-au spalat la lighean, dupa sincopele…