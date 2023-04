Stiri pe aceeasi tema

- Administratia locala din comuna Pantelimon a demarat proiectul de "Renovare sediu Primarie Comuna Pantelimon, judetul Constanta " in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 ndash;Fondul Local, Investitia I.3 ndash; Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati…

- Podul CFR din orașul Targu-Ocna, județul Bacau, este susținut de proptele din lemn de mai multe luni, in ciuda starii evidente de degradare. Podul aparține Sucursalei Regionale de Cai Ferate Galați, Secția L 5 Targu-Ocna, și este folosit zilnic de zeci de trenuri, potrivit g4media.ro . Locuitorii din…

- In timp ce CFR susține ca „pe raza orasului Tg. Ocna, nu exista niciun pod cu pericol de prabusire sau care sa puna in pericol siguranta trenurilor”, mii de oameni iși pun zilnic viața in pericol. Un pod CFR care se afla intr-o stare vizibila de degradare este sustinut de luni de zile cu ajutorul unor…

- In comuna Gura Vaii, din județul Bacau, au fost finalizate lucrarile pe malul stang al raului Trotuș, pentru stoparea eroziunilor de mal și amenajarea unui dig pentru protejarea a peste 200 de gospodarii grav afectate de inundațiile din ultimii 15 ani. S-au executat aparari de mal și recalibrarea albiei,…

- Termocentrala Rovinari a primit o amenda usturatoare pentru poluarea cu praf de carbune a raului Jiu. Valoarea contravenției se ridica la 40.000 de lei. In urma cu zece zile, raul Jiu a fost poluat cu praf de carbune. Administrația Bazinala de Apa Jiu a acționat imediat și a aplicat o amenda in valoare…

- Administrația Bazinala de Apa Siret a finalizat procedura de achiziție și a semnat contractul de servicii de proiectare, pentru proiectul „Reducerea riscului la inundații pe raul Tazlau, prin reabilitarea barajului Belci ca acumulare nepermanenta, județul Bacau”. Valoarea contractului este de 3.040.000…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, luni seara, in judetul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in regiune in ultimele ore. ”In ziua de 06 Martie 2023, la ora 21:17:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea…

- Un barbat a ramas cu mașina blocata in comuna Podul Turcului, sat Cabești, pe DN 11 A. In jurul orei 10, in aceasta dimineața, a fost solicitat ajutorul pompierilor. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de prima intervenție și comanda cu doi subofițeri și primarul Comunei. „La locul intervenției…