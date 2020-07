Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia declansata pe toate meridianele lumii a globalizat neputinta tuturor statelor in fata unui virus caruia stiinta contemporana nu-i poate face fata. Extinderea fara limite a noului coronavirus Covid-19 a pus semnul egal intre guverne, exprimate prin greselile facute. Masurile exagerate, ca si…

- Dupa aproape trei luni, Polonia si-a deschis azi-noapte granitele catre toate tarile vecine din Uniunea Europeana. Dupa relaxarea controalelor la frontiera cu Lituania, Polonia a redeschis si frontierele cu Germania, Cehia si Slovacia.

- Guvernul cancelarului Angela Merkel va lua masuri inițiale pentru a slabi restricțiile asupra calatoriilor europene. Din 15 iunie se vor face primii pasi pentru a slabi restrictiile de circulatie la nivel european, anunta Bloomberg . Interdictiile de calatorie impuse pentru cele 27 tari membre UE vor…

- Croația redeschide granița pentru cetațenii din Slovenia, Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și din țarile baltice. Oficialii de la Zagreb considera ca statele amintite inregistreaza progrese similare Croației in privința combaterii noului coronavirus.

- Fostul antrenor dinamovist are un spa-hotel intr-o stațiune liniștita aproape de renumita Karlovy Vary. Tehnicianul incearca sa fie optimist, deși se teme ca pandemia de coronavirus va afecta puternic afacerea familiei.Pandemia de coronavirus i-a izbit feroce pe cei din turism. Proprietarii de hoteluri…

- Copiii minori din judetul Vaslui, ai caror parinti muncesc cu formele legale in statele din Uniunea Europeana, primesc asa-numitele alocatii comunitare. Tarile care acorda cele mai mari sume sunt Germania si Austria. Romanii care muncesc in tarile Uniunii Europene, cu forme legale, au dreptul sa primeasca…

- In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului si divertismentului - in pofida pandemiei covid-19 -, Comisia le recomanda statelor membre UE sa tina cont de consideratii personale si sa permita unor persoane sa-si viziteze familia sau rudele care locuiesc in alt stat UE.…

- Compania TAROM anunța suspendarea curselor aeriene catre Austria, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franța și Germania pana spre sfarșitul lunii aprilie, din cauza pandemiei cu coronavirus. "In...