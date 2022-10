Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii clujeni au intervenit in dupa-amiaza zilei de joi la un incendiu care a cuprins o locuința de pe strada Platanilor. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru a stinge flacarile ce au izbucnit intr-o baraca situata pe strada Platanilor…

- In urma cu 20 de minute s-a produs un accident rutier pe centura Valcele-Apahida in zona OMV. Pe ruta respectiva au loc multe accidente rutiere care au la baza fie neadaptarea vitezei la condițiile de drum, neacordarea de prioritate sau nepastrarea distanței corespunzatoare intre autovehicule. Revenim…

- Un accident de circulație a avut loc astazi in localitatea Jucu. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale, mai multe echipaje medicale, dar și…

- Impactul devastator s-a produs intr-o curba din Cluj. Tanarul s-a izbit de un stalp, apoi s-a rasturnat cu mașina. Impactul a fost atat de violent incat șoferul de 25 de ani a ramas incarcerat. Acesta era deja mort cand au intervenit salvatorii. Dupa ce l-au scos din mașina, tanarul avea rani atat de…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la o explozie produsa la centrala unui apartament situat pe strada Aurel Vlaicu din municipiu. Explozia a afectat mai multe apartamente, mai multe mașini parcate langa bloc și c&ac

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs sambata seara pe strada Oașului din Cluj-Napoca, doua persoane fiind ranite. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu o autospeciala, un echipaj SMURD și unul SAJ la un accident rutier petrecut…

- „Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit pentru a acorda asistenta medicala de urgenta unei persoane cazute de la inaltime pe strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca. La fata locului au gasit o tanara care prezenta traumatisme incompatibile cu viata, astfel incat nu…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, marți dimineața, la un incendiu care a distrus un autoturism pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:55, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala cu apa și spuma, respectiv un echipaj de terapie…