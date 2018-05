Locuința din Los Angeles a Rihannei a fost ținta unei spargeri, insa in momentul incidentului, cantareața americana nu era acasa. Eduardo Leon, originar din Orange County, a fost reținut, joi dimineața, pentru harțuire, dupa ce autoritațile au descoperit ca acesta iși petrecuse noaptea in casa Rihannei, au anunțat surse din poliției citate de TMZ . Citește și: Rihanna, o noua relație controversata. Vezi cine este actualul iubit al artistei Forțele de ordine au aflat despre spargere in momentul in care au primit notificari date de sistemul de alarma din locuința vedetei. Barbatul, care risca sa…