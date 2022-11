Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la locomotiva electrica a unui tren de calatori care circula pe ruta Orsova-Caransebes, cei 50 de calatori care se aflau in cele doua vagoane ale garniturii fiind evacuati fara probleme, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Incendiul…

- Astazi, 26.11.2022, ora 21:54, ISU Timiș a primit solicitarea de intervenție pentru o degajare de fum in complexul comercial Iulius Town, in apropierea unui restaurant. La fațalocului s-au deplasat de urgența 22 de pompieri cu 3 autospeciale de stingere, o autospeciala de prima intervenție și comanda,…

- Poliția Rutiera a avut de lucru in ultimele 24 de ore: a reținut un permis la doua minute, potrivit datelor furnizate de IGPR. In ultimele 24 de ore, structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 4.146 de evenimente, 2.819 dintre acestea fiind circumscrise mentinerii ordinii publice,…

- Metrorex informeaza ca astazi, 15.11.2022, in jurul orei 8.00, in trenul de metrou aflat in statia Obor, in sensul de mers catre Gara de Nord, a fost raportata o urgenta medicala- unei persoane i s-a facut rau, motiv pentru care a fost solicitat ajutorul SMURD.Trenul este stationat la peron pana la…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, in Sectorul 1 din București, intr-=o zona locuita de VIP-uri, in apropierea Parcului Herastrau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a primit cinci unitați de tehnica de intervenție din partea pompierilor voluntari din Republica Austria. Conform IGSU, unitațile vor suplini servantele de lupta in subdiviziunile teritoriale din cadrul IGSU din raioanele Anenii Noi, Edineț, Strașeni,…

- Pompierii constanteni au intervenit cu autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, pentru salvarea unui porumbel, pe care, ulterior l au hranit si i au dat apa, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Constanta..Alo, pompierii Va rog, veniti in parcul de pe Bulevardul Tomis.…