Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara s-a reluat circulatia trenurilor pe Valea Prahovei. 13 garnituri au avut intarzieri intre 70 si 200 de minute, anunta CFR. „Azi, 02.01.2022, in cursul serii s-a produs intreruperea traficului feroviar in intervalul orar 17.00 - 19.04 intre statiile Crivina - Brazi din cauza unui inceput…

- Mai multe trenuri au intarzieri de zeci si chiar sute de minute la sosirea si, respectiv, plecarea in sau din Gara de Nord, dupa ce traficul feroviar a fost oprit temporar pe raza SRCF Bucuresti, intre Crivina si Brazi, din cauza unui incendiu produs la locomotiva DA a trenului 56300 GFR.Potrivit informatiilor…

- Este alerta in județul Prahova dupa ce un tren de marfa a fost cuprins de flacari. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale chiar in aceste momente. Vagoanele sunt incarcate cu ingrașaminte chimice. Din cauza incidentului, alte patru treburi in care se afla calatori sunt blocate pe șine. Un incendiu…

- Un tren a luat foc in mers, iar reprezentanții CFR au anunțat calatorii vor fi intarzieri mari. Update 18.10: Flacarile au izbucnit și la vagoanele marfarului, dupa ce inițial focul s-a aprins la locomotiva. Mai multe chipaje ale ISU Prahova sunt la fața locului. VIDEO: Nori g roși de fum au acoperit…

- Locomotiva unui marfar a luat foc, in trafic feroviar, pe raza comunei Brazi, intre stațiile Brazi și Crivina. Trenul transporta ingrașaminte chimice – azotat de amoniu. Evenimentul a avut loc in aceasta seara, aproape de ora 17.00. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova a intervenit cu 2…

- Un incendiu s a produs la o locomotiva pe raza localitatii Brazi, respectiv intre Brazi si Crivina, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, la interventie se afla doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala cu azot si o ambulanta SMURD.Trenul era unul de marfa si transporta ingrasaminte…

- Pompierii din Brasov intervin, joi, in gara Predeal, unde o locomotiva a luat foc. Trenul, din 27 de vagoane, transporta motorina. ISU Brasov a anuntat, joi, ca intervine in gara Predeal, unde o locomotiva a luat foc. ”S-au deplasat la fata locului doua autospeciale cu apa si spuma si un echipaj SMURD.…

- Pompierii din Prahova intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfa plin cu pirita. Din cauza locatiei, interventia pompierilor este extrem de dificila, pompierii fiind nevoiti sa se deplaseze pe jos. Incendiul s-a produs la iesire din combinatul Valea…