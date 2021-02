Stiri pe aceeasi tema

- Echipele ISU Caras-Severin au intervenit joi pentru stingerea unui incendiu produs la locomotiva unui tren privat de marfa, in judetul Timisoara, potrivit unui comunicat remis de CFR SA, transmite Agerpres.

