Lockheed Martin îşi retrage contractorii de la o bază militară irakiană, din cauza riscurilor de securitate Baza aeriana Balad, care se afla la nord de Bagdad, a fost tinta unor atacuri frecvente cu rachete, despre care oficialii americani cred ca sunt efectuate de militii sustinute de iranieni. Un oficial american si doua surse din Irak cu cunostinte despre personalul de la baza, vorbind sub conditia anonimatului, au declarat ca personalul este retras din cauzaa situatiei de securitate. Lockheed Martin nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii. Nu este clar cati contractori lucreaza la baza sau unde vor fi repozitionati, dar retragerea lor evidentiaza ingrijorarile cu privire la pericolele la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

