- Presedintele Recep Erdogan a anuntat lockdown de 17 zile in Turcia, incepand de joi seara, pentru a stopa raspandirea pandemiei. Țara se confrunta cu o explozie a numarului de cazuri, transmite digi24.ro.

- Alte 1001 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import : 2-Turcia, 1-Egipt, 1-Italia, 1-Romania, 1-Federația Rusa).

- Alte 1428 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sunt de import (1 – Franța, 2 – Germania, 1- Marea Britanie, 1 – Romania, 1- SUA, 1– Turcia).

- Alte 1258 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sunt de import (2-Danemarca, 2-Germania, 2-Irlanda, 1-Egipt, 1-Romania, 1-Turcia, 1-Ucraina.

- Carantina de noapte este impusa, la nivel național, intre orele 22:00 și 05:00.Noile restricții prevad ca, in localitațile in care rata de infectare va depași 7,5 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori, va fi interzisa circulația in afara locuinței dupa ora 20:00, cu doua ore mai devreme fața de restul…

- Alte 1635 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sunt de import (1-Bulgaria, 1-Cehia, 1-Egipt, 1-Germania, 1-Romania, 1-Spania, 1-Turcia).

- Alte 1797 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 7 sunt de import: 2-Ucraina, 1-Rusia, 2-Italia, 1-SUA, 1-Turcia.Numarul total teste efectuate – 5407, dintre care 4743 primare și 664 repetate.

- 1.825 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilantul COVID-19 ajungand la 728.743, din care 674.594 pacienti vindecati. Potrivit datelor furnizate duminica de Grupul de comunicare strategica, in ultimele 24 de ore au murit 71 de pacienti cu…