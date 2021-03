Stiri pe aceeasi tema

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:

- In ultimele 24 de ore, cazurile de infectare cu COVID-19 au avut o creștere abrupta. Bucureștiul și alte șapte județe sunt in zona roșie, iar rata de infectare la nivel național a ajuns la 3.13 la mia de locuitori. Iata care sunt toate județele aflate in zona roșie!

- Judetul Timis a ajuns la o rata de infectare de 5,24, in usoara crestere fata de ziua precedenta, cand inregistra o incidenta de 5,22. Capitala numara cu peste 350 de cazuri mai putine decat joi, 11 martie, insa ramane pe primul loc la numarul de noi imbolnaviri. Romania a raportat peste 5.000 de cazuri…

- Bucureștiul ramane in scenariul roșu. Rata de infectare a ajuns, sambata, la 3,12 la mia de locuitori. Rata de infectare in Capitala a ajuns la 3,12 la mia de locuitori, in condițiile in care joi era...

- Potrivit datelor DSP București, rata de infectare in Capitala raportata vineri a fost 3,05. Capitala reintra astfel in scenariul rosu, informeaza agerpres .DSP a comunicat Prefecturii Capitalei incidenta de 3,05 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori pentru Bucuresti in ultimele 14 zile…

- Cazul a fost depistat in cercul celor de la Școala 28 din Capitala, acolo unde a fost un focar de COVID-19. Ancheta epidemiologica de la Școala 28 din Capitala, unde a fost depistat un focar de infecție cu tulpina virulenta din Marea Britanie, a fost finalizata. De asemenea, școala a fost igienizata…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din țara, fiind raportate 4,16 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ziua precedenta (4,28). In schimb, in București, au fost inregistrate luni cele mai multe cazuri noi de cazuri noi din Romania: 522,…

- Prin urmare, doar doua județe și Capitala se mai afla in prezent in scenariul roșu, cu peste 3 cazuri la mia de locuitori.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.