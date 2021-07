Locatarii unui bloc din Craiova, sufocaţi de mirosul subsolului inundat Locatarii din blocul F10, situat pe Bulevardul Dacia din Craiova, sunt disperati. De peste doi ani, subsolul blocului lor se inunda in fiecare zi, iar de doua saptamani situatia a devenit insuportabila. Apa a ajuns la scarile pe care se coboara in subsol, iar mirosul degajat de apa murdara, in care ajunge si gunoi de pe tobogan, e de nesuportat. Clorul nu acopera mirosul groaznic Oamenii au cautat solutii la Compania de Apa (CAO), insa pana acum au fost lasati cu ochii in soare. „Subsolul blocului este inundat din canalizarea principala, apa avand peste jumatate de metru. Este un miros ingrozitor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,1 (ieri 0,1); -persoane internate la ATI: 4 (ieri 4); -persoane internate in spital: 78 (ieri 77); -persoane…

- Aproape 150.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost administrate in judetul Hunedoara de la debutul campaniei de imunizare a populatiei si pana in prezent, releva datele statistice publicate miercuri de catre Directia de Sanatate Publica (DSP). Astfel, in cadrul campaniei de vaccinare…

- Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Craiova se redeschide pentru pacientii non Covid. Este unul dintre cele mai importante semne de revenire la normalitate, dupa o prelunga perioada in care unitatile medicale dedicate bolilor infectioase au tratat exclusiv pacientii infectati cu Sars-Cov2.…

- Comunicat. In aceasta dimineața, conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzand date furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Arad,...

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 1,06 (ieri 1,08); -persoane internate la ATI: 33 (ieri 34); -persoane internate in spital: 254 (ieri 251); -persoane…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) si Primaria Arad au inceput o campanie de vaccinare anti-COVID-19 direct in marile companii din oras sau din zonele industriale de la periferie, prima fiind Astra Vagoane Calatori, unde s-a amenajat un centru de vaccinare, iar vineri sunt programati aproximativ…

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 in comuna Maicanesti din judetul Vrancea a depasit 7 cazuri la 1.000 de locuitori, a informat, miercuri, Directia de Sanatate Publica (DSP), anunța Agerpres. Astfel, la o populatie de 4.408 locuitori, comuna Maicanesti a inregistrat in ultimele 14 zile o rata…