- Localitatea Ramnicelu, din județul Buzau, urmeaza sa fie scoasa din carantina, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce, timp de doua saptamani, comuna a fost blocata, ca urmare a depistarii mai...

- Decizia a fost luata dupa apariția unui noi focar de infecție cu noul coronavirus și din cauza refuzului comunitații de a coopera cu autoritațile in cursul anchetei epidemiologice. Incepand din aceasta dimineața, județul Buzau are doua zone in carantina, dupa cartierul Poșta din municipiu, aceasta…

- O tanara insarcinata in 6 saptamani, diagnosticata cu coronavirus, a fost internata la Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat. Femeia a fost preluata dintr-un centru de carantina unde era cazata dupa ce a venit din Anglia, potrivit news.ro.Potrivit autoritatilor din Buzau, tanara insarcinata…

- Jandarmii au intervenit intr-un centru de carantina de la intrare in Buzau pentru detensionarea unei stari conflictuale, respectiv pentru verificarea respectarii de catre persoanele aflate in carantina a regulilor stabilite de catre organele de sanatate publica.

- Astazi dupa-amiaza, la Buzau a fost confirmat al doilea caz de coronavirus. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, aflat in carantina in hotelul situat pe strada Transilvaniei, acolo unde mai sunt in izolare peste 40 de persoane. Rezultatul pozitiv de COVID-19 a sosit de la Institutul „Matei…

- Un hotel situat pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau va gazdui persoane intoarse in țara din zone in care a fost confirmata prezența coronavirusului. Consiliul Județean va plati 300 de lei pentru fiecare zi de cazare a unei persoane. Creșterea rapida a numarului de persoane revenite in țara…

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a anuntat ca se plaseaza in carantina, ca masura de precautie, si si-a suspendat intreaga activitate politica in Portugalia si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, relateaza AFP.

- O femeie, in varsta de 52 de ani, din Buzau, sosita cu un microbuz din Lombardia, dintr-o zona contaminata cu coronavirus, a fost internata duminica seara, cu suspiciunea de infectare cu coronavirus. Potrivit directorului DSP Buzau, Cristina Ungureanu, femeia a fost lasata de microbuzul care venea din…