Culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta in acest an in multe zone din tara, iar acum in patru judete nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea. La Zimnicea, nivelul apei a scazut atat de mult incat in vadul Dunarii se poate face plaja acum.