Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) iși exprima public dezamagirea cu privire la ințelegerile subterane promovate in Parlamentul Romaniei, prin incalcarea legii, sabotand interesele legitime ale cetațenilor romani, pe care fiecare parlamentar in parte a jurat sa ii apere. Și ne-au demonstrat cat valoareaza juramantul lor! In urma cu un an, INSCOP Research a prezentat clasamentul increderii romanilor in instituțiile publice, iar pe ultimul loc se afla Parlamentul Romaniei, creditat cu doar 12,2% de catre romani. Blocarea nejustificata a legilor bune…