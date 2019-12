Ljubica Vranes si Dragoljub Bajic, invitati in spectacolul Carmen de pe scena Operei Nationale Bucuresti

Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 15 decembrie, ora 18:30, spectacolul "Carmen" de Georges Bizet, in regia Marinei Emandi Tiron. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta.



Pentru aceasta reprezentatie publicul spectator ii va putea urmari pe mezzosoprana Ljubica Vranes in rolul Carmen si pe basul Dragoljub Bajic interpretand rolul Zuniga, in calitate de invitati pe scena Operei Nationale Bucuresti.



Opera "Carmen" reprezinta un caz rar in lumea teatrului muzical. Daca in ceea ce priveste alte lucrari parerile pot fi impartite, in legatura cu "Carmen", muzicologii…