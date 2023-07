Livrările Airbus au crescut cu 6% în prima jumătate a anului, ajungând la 316 aeronave Producatorul european de avioane a livrat 72 de avioane in iunie, in crestere cu 20% fata de 60 in aceeasi luna a anului trecut si de la 63 in mai anul acesta, au adaugat sursele. Airbus, care vizeaza 720 de livrari pentru anul curent, a refuzat sa comenteze inainte de publicarea datelor, vineri. Performanta Airbus in primul semestru se compara cu livrarile de 297 de avioane in primele sase luni ale anului trecut, inainte de o ajustare negativa a doua avioane, legate de Rusia. Livrarile aerospatiale au fost afectate de probleme ale lantului de aprovizionare si de lipsa fortei de munca, de la pandemia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

