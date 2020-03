Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor studii recente, industria globala a turismului ar putea avea nevoie de ani de zile pentru a se recupera, dupa ce epidemia de coronavirus a pus stapanire pe lume și a dus la scaderea numarului de turiști chinezi, care cheltuiau miliarde de dolari.

- Lumea intreaga a intrat in epidemie de coronavirus. Virusul ucigas a cuprins atat Europa, cat si tarile care din afara Uniunii Europene. La nivel mondial 83.560 de persoane au fost infectate cu Covid-19, iar 2.813 persoane au murit in 50 de tari.

- Prima persoana din Romania care a fost diagnosticata cu coronavirus a fost transportata joi dimineata, in jurul orei 3:00, la insititutul Matei Bals din Bucuresti cu „izoleta“, o autospeciala aflata in dotarea Directiei pentru Situatii de Urgenta.

- Consiliul Concurentei investigheaza comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie medicala, in contextul scumpirii masive a acestora, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."La ora actuala cererea de…

- In plina epidemie de coronavirus, escrocii au inceput sa dea lovituri in regiunile din Italia, afectate de virusul ucigas. Autoritatile italiene avertizeaza oamenii sa nu lase persoanele straine sa le intre in casa.

- Cei 16 cetațeni vietnamezi care au fost infectați cu coronavirus s-au vindecat, a spus ministrul Sanatații din Vietnam, adaugand ca niciun caz nou de imbolnavire nu a fost inregistrat din 13 februarie pana acum, scrie Reuters, conform Mediafax.Ultimul pacient care s-a vindecat, un barbat in…

- ​O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a speculat cererea de pe piața și a crescut de șase ori prețul la maștile sanitare, in contextul in care epidemia de coronavirus face ravagii in China.

