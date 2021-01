Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat marți, la Realitatea TV, legat de tulpina africana a COVID-19, ca daca populația se vaccineaza, atunci virusul circula mai puțin și are mai puține șanse sa evolueze genetic spre alte tulpini. Citește și: 'Puciștii' din PNL se repliaza.…

- Mii de locuitori ai Beijingului stateau la coada luni, pe un frig glacial, pentru a fi vaccinati impotriva Covid-19, inainte de marea migratie de Anul Nou chinezesc, in contextul in care autoritatile incearca, cu orice pret, sa evide un nou val al epidemiei, relateaza AFP. Citește și: Mugur…

- Liviu Varciu și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine cu fiica lui cea mare, Carmina. Tanara seamana tot mai mult cu mama ei, insa prietenii virtuali ai artistului au observat ca adolescenta seamana și cu tatal ei.„Sunt un tata tinerel și am fata top-model. my Princess”,…

- Organizația Mondiala a Sanatații recomanda acum purtarea maștilor și in locuințe, pentru a preveni imbolnavirile cu COVID-19 cand vin musafiri in vizita. Noul ghid de recomandari publicat de OMS miercuri la Gneva sugereaza ca maștile sa fie purtate in locuințe in timpul vizitelor, atunci cand incaperile…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, il critica pe actualul premier, Ludovic Orban, pentru faptul ca nu testeaza la capacitate maxima persoanele suspecte de Covid-19. Basescu arata ca trebuie efectuata o testare la scara larga. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3826 de cazuri noi…

- Austria va desfasura o campanie de testare pe scara larga pentru COVID-19, dupa incheierea perioadei de carantina, care va incepe marti si va dura pana pe 6 decembrie inclusiv, a anunțat cancelarul Sebastian Kurz, informeaza Agerpres.Referindu-se la testele pe scara larga efectuate in Slovacia vecina,…

- Nu pot sa cred ca presedintele nostru nu intelege ca testarile pe scara larga, urmate de izolarea celor pozitivi, incetinesc drastic raspandirea SARS-CoV 2. Ma oblig la buna-credinta totala in analiza de mai jos si voi constata ca exista ceva OK in neincetinirea raspandirii virusului. Italia face testari…