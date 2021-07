Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam primele imagini de la nunta lui Liviu Teodorescu și a soției sale, Iulia. Cantarețul a publicat cateva fotografii cu restaurantul unde diseara va avea loc petrecerea cununiei religioase.

- Zilele acestea, soția lui Liviu Teodorescu a avut parte de un accident stupid, in timp ce proba rochia de mireasa. Artistul și Iulia s-au casatorit civil pe 3 iulie, iar pe 24 iulie va avea loc cununia religioasa. Iulia, soția lui Liviu Teodorescu, s-a accidentat in timp ce se afla la una dintre probele…

- Liviu Teodorescu și Iulia au spus marele ”Da” și urmeaza sa organizeze și nunta, dar iata ca un incident neplacut le-a dat batai grave de cap. Iulia a mers sa probeze rochia in care urmeaza sa straluceasca in ziua cea mare, insa fix in acele momente a avut parte de un eveniment neplacut și a avut nevoie…

- Traiește de ani buni departe de Romania, iar acum s-a bucurat de o vacanța de lux. Irina Nicolae, ex-ASIA, a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe Instagram. Soția lui Marius Vizer a aratat poze din locațiile pe care recent le-a vizitat.Fosta solista a trupei ASIA locuiește cu Marius…

- Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale din județul Alba la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) au fost afișate astazi, 9 iulie, in centrele de examen și pe site-ul dedicat, www.bacalureat.edu.ro . Rata de promovare (absolvenți din promoția…

- La sesiunea IULIE 2021, 250 de elevi din județul Alba au obținut note de 10 la examenul de Bacalaureat, iar 14 dintre aceștia sunt absolvenți ai Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud. Va prezentam mai jos topul liceelor din județul Alba, in funcție de numarul notelor de 10 obținute la examenul…

- VA INVITAM SA CUNOAȘTEȚI UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA – UNIVERSITATEA DIN INIMA CETAȚII MARII UNIRI! UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA imbraca, in acest an, straie de sarbatoare,

- Designerul lui Carnem Iohannis a povestit pentru Libertatea despre alegerile soției președintelui in ceea ce privește ținutele. Andreea Tincu este creatoarea de moda care o imbraca pe Carmen Iohannis inca din 2015. Ea e cea care ii propune și creeaza ținutele primei doamne a Romaniei de la evenimentele…