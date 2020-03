Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Pop il da in judecata pe fiul Sorinei Pintea, care a declarat ca denuntatorul din dosarul mamei sale i-a spus ca i-a dat alte patru transe de bani parlamentarului PSD. Senatorul spune ca are de aparat o imagine „cat Casa Poporului” si nu-l lasa pe fiul Sorinei Pintea sa o pateze.

- ​​Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a fost arestata de Tribunalul București pentru 30 de zile, potrivit Mediafax. Decizia nu e definitiva. Pintea fusese reținuta de DNA în cursul dimineții de sâmbata, fiind acuzata de luare de mita. Potrivit unui comunicat al Direcției…

- Liviu Pop, fostul ministru al Educației (foto: PressOne) Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al Sanatații, susține ca a avut o intalnire cu denunțatorul mamei lui care i-ar fi spus ca unele tranșe de bani au ajuns la Liviu Pop, senator PSD și fost ministru al Educației. Declarația a fost facuta de…

- ”Este dimineața zilei sambata, 29 februarie. Am fost sunat de catre senatorul Liviu Pop sa ma intalnesc cu cineva. Drept dovada este apelul de pe Whats App. Indiferent ce este, exista dovada ca m-am intalnit cu el. Am dovada pe filmare, ora, data. Daca e ceva, nu știu nimic. Atat, m-a sunat", a spus…

- Reacție virulenta a lui Nicolae Robu, in direct, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”, moderata de Radu Tudor, al carei invitat a fost in aceasta seara jurnalistul PRESSALERT.ro, Dragoș Boța. Primarul Timișoarei, deranjat de legaturile dintre administrația locala, lumea interlopa…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la ședința PNL, iar de la aceasta tribuna a explicat ca in al doilea mandat nu va abandona lupta impotriva celor de la PSD.”Insumat, am discutat și m-am intalnit in aceasta campanie cu peste 100.000 de oameni, care au dorit sa afle care sunt intențiile…