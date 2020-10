Liviu Pleșoianu, atac virulent la adresa lui Iohannis: 'Opriți GROPARUL!' Deputatul PSD Liviu Pleșoianu lanseaza un atac virulent la adresa președintelui Klaus Iohannis, facand un apel la liderii partidelor parlamentare sa-l opreasca. Reacția social-democratului vine in ziua in care Romania a inregistrat un nou record de infectari de cazuri COVID-19 și in contextul in care președintele a susținut saptamana aceasta ca alegerile parlamentare programate pe 6 decembrie 2020 trebuie sa aiba loc. „Opriți GROPARUL! Pentru PUTEREA lui ABSOLUTA, nu da doi bani pe sanatatea și viețile oamenilor! Le interzice sa mearga la Biserica, sa ia Lumina, sa invite oameni la masa,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

