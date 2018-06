Liviu Marian Pop, de pe patul de spital: "Genunchele a recidivat"

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educației, a scris la inceputul saptamanii pe Facebook „Plec La Munca”, postand și o fotografie in care apar și inițialele celor trei cuvinte, reieșind PLM - o expresie vulgara folosita in mediul virtual. Postarea a devenit virala. Astazi, fostul ministru…

- „Buna dimineata, prieteni! Eu Plec La Munca, voi ce faceti?", a scris Pop, distribuind si o fotografie in care „Plec La Munca" este prescurtat „PLM", rezultand acronimul unei expresii vulgare folosita pe internet sau pe aplicatiile pentru telefoane. Postarea fostului ministru al Educatiei…

- Liviu Pop, fost mninistru al Educatiei, le-a transmis marti dimineata un mesaj oarecum bizar celor care il urmaresc pe Facebook. „PLM. Plec La Munca“, a scris Pop, incercand sa explice prima parte a mesajului, cu toate ca aceste trei litere reprezinta o prescurtare de la termeni din argoul limbii romane.…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educației, a scris pe Facebook „Plec La Munca”, postand și o fotografie in care apar și inițialele celor trei cuvinte, reieșind PLM - o expresie vulgara folosita in mediul virtual. Postarea a devenit virala.„Buna dimineața, prieteni! Eu Plec La Munca,…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a scris pe Facebook „Plec La Munca”, postand si o fotografie in care apar si initialele celor trei cuvinte, reiesind PLM - o expresie vulgara folosita in mediul virtual. Postarea a devenit virala. „Buna dimineata, prieteni! Eu Plec La…

- Liviu Marian Pop, fost ministru al Educației in guvernele Ponta și Tudose, și-a inceput dimineața cu urmatorul mesaj pe Facebook: “PLM Plec La Munca”. “Buna dimineața, prieteni Eu, Pop Liviu Marian, plec la munca, voi ce faceți? #LMP”, a continuat el, incercand o gluma. Pop este președintele Comisiei…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Marian Pop, a comis o noua gafa. Senatorul PSD a vrut sa faca o gluma, care s-a dovedit a fi vulgara. „Buna dimineața, prieteni! Eu Plec La Munca, voi ce faceți?”, a scris Pop in postare, la care a atasat o imagine in care ”Plec la munca” este scris…

- Gluma vulgara a unui fost ministru al Educatiei; Liviu Marian Pop, in prezent senator PSD, a postat pe Facebook mesajul: ”PLM, ma duc la munca”. ”Buna dimineața, prieteni! Eu Plec La Munca, voi ce faceți?”, a scris Pop in postare, la care a atasat o imagine in care ”Plec la munca” este scris ”PLM”,…