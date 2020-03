Liviu Hoisan, legenda rockului nostru în comunism, este acum ajutor de polițist în Marea Britanie Candva unul dintre cei mai cunscuți rockeri pe la noi, Liviu Hoisan este acum ajutor de polițist in Marea Britanie. Fondatorul grupurilor Strop (1981), Salt, dar mai ales Tectonic (1986), muzicianul ramas in istoria rockului a inceput o noua și cu totul alta viața, la Birmingham. Pana la suspendarea evenimentelor publice, masuri de lupta impotriva propagarii coronavirusului, Liviu Hoisan a fost supraveghetor de securitate la multe concerte, expoziții și alte manifestari de anvergura din centrul metropolei britanice.Fara doar și poate cel curajosmuzician din anii ’80, pionier al heavy metalului,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

