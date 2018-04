Stiri pe aceeasi tema

- Controversata vizita a lui Liviu Dragnea in Israel a fost confirmata, miercuri, de conducerea Camerei Deputaților care a aprobat memorandumul privind efectuarea unei deplasari a liderului PSD, la Tel Aviv, in calitate de președinte al forului legislativ. Dragnea va face o vizita la Tel Aviv, in perioada…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, pleaca, astazi, in Israel, acolo unde se celebreaza 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice romano-israeliene, dar și 70 de ani de la declararea Independenței Statului Israel. Liviu Dragnea se va afla in Israel alaturi de premierul Viorica…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.''El merge in Israel (n.r. - presedintele Camerei Deputatilor,…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. ''El merge in Israel (n.r. - presedintele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va face parte din delegatia condusa de premierul Viorica Dancila, care efectueaza o vizita oficiala in Israel, in perioada 25-26 aprilie, la invitatia omologului sau israelian, Benjamin Netanyahu.“Participarea ministrului afacerilor externe,…

- Guvernul condus de Viorica Dancila (foto) a pus in dezbatere publica un proiect de lege prin care ii da presedintelui Camerei Deputatilor, adica Liviu Dragnea, puterea de a decide principalele obiective strategice ale Romaniei pana in 2040, toate guvernele fiind obliigate sa tina cont de acestea.

- Saptamana trecuta, solicitarea PNL ca premierul Dancila sa dea explicatii de la tribuna Parlamentului a fost respinsa de Biroul permanent, dar a fost reluata in sedinta de luni si a fost acceptata.Anuntul a fost facut de catre secretarul Camerei Deputatilor Georgian Pop, care a precizat ca…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a amanat, marti, luarea unei decizii in privinta solicitarii PNL de convocare a premierului Viorica Dancila in plen, la "Ora prim-ministrului", pana cand liberalii vor veni cu o "tema precisa". "E amanata (solicitarea liberalilor - n.r.) pana cand grupul…