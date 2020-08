Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins contestația formulata de Liviu Dragnea, se arata intr-un comunicat al instituției. Decizia este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut, joi, o contestatie depusa de Liviu Dragnea la executarea pedepsei la care a fost condamnat in dosarul angajarilor fictive…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, luni, o cerere de recuzare a judecatorului Ruxandra Grecu din cauza vizand redeschiderea urmaririi penale in dosarul „10 august”, solicitare facuta de fostii sefi din Jandarmerie Sebastian Cucos si Ionut Sindile. Procesul continua.