Stiri pe aceeasi tema

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Gabriela Firea a spus, sambata, la finalul ședinței conducerii PSD, ca tensiunea in relația cu Dragnea ar fi pornit de la faptul ca ea nu ar fi spus categoric ca nu candideaza la președinție, ceea ce nu este real, pentru ca a declarat in repetate randuri ca nu vrea sa intre in cursa pentru alegerile…

- Gabriela Firea a lansat critici fara precedent la adresa lui Carmen Dan. Primarul a spus ca ministrul ar fi trebuit sa demisiooneze, pentru ca are o mare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în 10 august, iar în acest sens a atras

- Gabriela Firea a declarat ca Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza la alegerile prezidențiale in condițiile in care ea a fost prima care a spus ca nu candideaza la președinție. Primarul a adaugat ca președintele PSD a spus in acel moment ca nu va candida nici el și ca PSD - ALDE vor avea candidat…

- Primarul general, Gabriela Firea, a spus, joi, ca au fost deja obtinute certificatele de urbanism pentru realizarea Spitalului Metropolitan si ca au fost initiate demersurile pentru alipirea a doua terenuri din Pipera pentru construirea acestei unitati spitalicesti.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le prezinta bucurestenilor luni, intr-un al treilea clip video, realizarile si proiectele in desfasurare din domeniul consolidarilor, afirmand ca, de cand este primar, s-au facut "progrese semnificative" in consolidarea cladirilor cu risc seismic. Ea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca va participa, sambata seara, "la mitingul impotriva abuzurilor, organizat legal de PSD - ALDE", precizand ca "nimic nu poate fi mai antidemocratic" decat nerespectarea...

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea semneaza astazi, impreuna cu primarul municipiului Brasov, George Scripcaru si cu primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, un Memorandum privind infiintarea Asociatiei " Axa de Dezvoltare Brasov Bucuresti Constanta".Potrivit unui mesaj transmis…