- Aflat in penitenciarul Rahova de peste un an, Liviu Dragnea, fostul lider PSD, a vorbit intr-un interviu la Realitatea Plus, despre faptul ca a fost anunțat de DNA ca este inculpat in dosarul Tel Drum. "Sunt citat la DNA, in dosarul Tel Drum. este pus din nou pe tapet. Cu puțin inainte de campanie electorala.…

