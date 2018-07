Stiri pe aceeasi tema

- PSD și legislația penala. Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu susține ca modificarile facute de comisia speciala și adoptate de Senat nu il vizeaza pe Liviu Dragnea. Nici in cazul abuzului in serviciu, nici in cazul redefinirii grupului infracțional organizat. ”Daca ne raportam tot timpul la persoane…

- Codul de procedura penala care i-a scos din minți pe romani. Modificarile facute la textul legii a scos mii de oameni in strada, a adus protestatari in Parlament și a provocat, chiar și indirect, violențe intre jandarmi și manifestanți, intre deputați și jurnaliști. Acum, liderii parlamentari cer masuri…

- PSD-ALDE, cu sprijinul UDMR, a trecut luni seara, tarziu, in mare graba modificarile la Codul de Procedura Penala (CPP). Puterea nu aținut cont de nicio procedura parlamentara, forțand adoptarea modificarilor. Raportul proiectului, de 300 de pagini, a fost depus la Camera la ora 18. Un sfert de ora…

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) avertizeaza ca prin modificarile aduse in Parlament la Codul de procedura penala PSD devine "un partid care nu mai actioneaza in interesul romanilor, ci doar pentru interese de grup certat cu legea", noteaza Agerpres. "O parte din modificarile aduse de parlamentari…

- Codul de procedura penala, graba mare. Conducerea Camerei Deputaților a stabilit ca legea sa fie dezbatuta și votata astazi, deși in program nu figura o ședința cu vot final. Mai mult, raportul pe codul de procedura penala a fost adoptat tot astazi, dupa ce conducerea Camerei Deputaților a decis votul…

- Comisia parlamentara speciala pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei se reuneste luni, de la ora 12,00, pentru dezbateri asupra modificarilor la Codul de procedura penala si pentru reexaminarea, la solicitarea sefului statului, a Legii 304/2004…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa comunice urmatoarele: In conformitate cu prevederile art.109 alin.2 din Constitutia Romaniei, art.12 si art.19 din Legea nr.115/1999, ale Deciziei nr.270 din 10.03.2008 a Curtii…

- In conformitate cu prevederile art.109 alin.2 din Constitutia Romaniei, art.12 si art.19 din Legea nr.115/1999, ale Deciziei nr.270 din 10.03.2008 a Curtii Constitutionale si ale art.305 alin.4 din Codul de procedura penala, Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si…