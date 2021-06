Judecatoria Sectorului 5 a respins contestația la executare formulata de Penitenciarul Prahova prin care era solicitata scaderea din zilele recunoscute ca fiind muncite de Liviu Dragnea in penitenciar a perioadei in care acesta s-a prezentat in fața judecatorilor.

Avocatul fostului lider al Camerei Deputaților a confirmat pentru Gandul respingerea contestației.

„Astazi am mai caștigat inca o data impotriva Penitenciarului Rahova”, a spus Flavia Teodosiu.

Decizia nu este definitiva, potrivit Portalului Instanțelor de Judecata.

„In baza art. 598 alin. (1) lit. c) teza…