Sepsi Sfantu Gheorghe a caștigat Cupa Romaniei, dupa o finala cu FC Voluntari, scor 2-1. Liviu Ciobotariu (51 de ani), antrenorul clubului covasnean, s-a rafuit cu cei de la FCSB in timpul conferinței de presa. FC Voluntari a fost criticata pentru modul in care a gestionat finalul de sezon, folosind titularii in meciul cu FCSB din penultima etapa a play-off-ului. Liviu Ciobotariu a dat astazi o replica. ...