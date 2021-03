LIVEVIDEO Senatorii dezbat moţiunea simplă a PSD împotriva ministrului Economiei Senatul dezbate la aceasta ora motiunea simpla intitulata "O Românie în agonie, cu Nasui la Economie". Social-democrații solicita demiterea "imediata" a ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Semnatarii motiunii sustin ca planurile ministrului Economiei vizeaza "blocarea programelor de stimulare si sustinere a economiei si firmelor românesti", "anuleaza actiunile de sustinere a exporturilor românesti" si "vânzarea celor mai profitabile companii ale statului român".



